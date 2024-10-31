Мужчина из Петрозаводска нарвался на мошенников при покупке запчастей

В полицию обратился 60-летний мужчина из Петрозаводска. Он рассказал, что стал жертвой мошенников при покупке автозапчастей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как объяснил потерпевший, он искал в интернете двигатель для своего автомобиля. Один ресурс его заинтересовал - там предлагался большой ассортимент нужных товаров. Пенсионер списался с менеджером и обговорил условия сделки - двигатель должны были доставить ему с помощью транспортной компании. Деньги обещали вернуть, если по какой-то причине товар не будет отправлен в течение трех часов. Это обещание убедило петрозаводчанина в надежности компании.

Далее покупатель оформил заказ, после чего ему прислали ссылку для оплаты товара. Когда он перевел деньги, менеджер сообщил, что оплата не прошла, и попросил заплатить еще раз. В тот момент мужчина понял, что его обманывают. Ущерб составил 94 тысячи рублей. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch