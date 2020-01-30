Автомобиль протаранил ограждение в Кондопоге

Утром 29 января, в 7:54, в Кондопоге, на пересечении улицы Пролетарской и Октябрьского шоссе произошло ДТП. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как легковой автомобиль, совершая поворот, занесло. Водитель не смог грамотно стабилизировать машину, потерял управление, и автомобиль врезался в ограждение, пробив его.

В результате происшествия пострадали и транспортное средство, и городское имущество.

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