Административное здание горело в Карелии

Вчера днем в 15 часов 38 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о сильном задымлении в административном здании, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия и приступили к эвакуации людей. В результате проведенных работ из опасной зоны было эвакуировано 15 человек. После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные нашли очаг возгорания и быстро справились с огнем.

В результате пожара было повреждено помещение автономной котельной на площади один квадратный метр.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка.