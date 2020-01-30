30 января 2020, 08:06
Происшествия

Административное здание горело в Карелии

15 человек было эвакуировано из опасной зоны при ЧП в Пудоже

Вчера днем в 15 часов 38 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о сильном задымлении в административном здании, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета уже были на месте происшествия и приступили к эвакуации людей. В результате проведенных работ из опасной зоны было эвакуировано 15 человек. После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные нашли очаг возгорания и быстро справились с огнем.

В результате пожара было повреждено помещение автономной котельной на площади один квадратный метр.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

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Метки: 
Пудож
пожар
административное здание
Пожарные
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