30 января 2020, 07:43
Труп женщины нашли в квартире в Карелии
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения тела человека в Беломорске
Сегодня в 1:50 ночи на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, где проживала женщина, которая длительное время не выходила на связь и не открывала дверь.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Женщина была мертва.
Сейчас по данному случаю сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.