Труп женщины нашли в квартире в Карелии

Сегодня в 1:50 ночи на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, где проживала женщина, которая длительное время не выходила на связь и не открывала дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Худшие опасения подтвердились. Женщина была мертва.

Сейчас по данному случаю сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.