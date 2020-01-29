Полицейские разыскивают подозреваемого в магазинной краже

Сотрудники УМВД России по Петрозаводску разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении кражи продуктов из магазина на улице Кирова. По сведениям стражей порядка, преступление было совершено в минувшее воскресенье, 26 января 2020.

В совершении преступления подозревается мужчина, запечатленный на фото. Всех, имеющих информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить сведения по телефону: +7-911-050-98-02.

Ранее в розыск был объявлен водитель, сбивший пешехода. 23 января молодая женщина пострадала в ДТП возле дома №35 на проспекте Ленина Петрозаводска.