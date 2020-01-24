Автомобиль сбил молодую женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП

Молодая женщина пострадала в минувший четверг, 23 января, в ДТП возле дома №35 на проспекте Ленина Петрозаводска, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы (ЕДДС)

«Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, при начале движения задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода 1986 года рождения. Женщина шла по проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся»,