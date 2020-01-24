24 января 2020, 08:13
Происшествия

Автомобиль сбил молодую женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП

Водитель, сбивший пешехода, объявлен в розыск в карельской столице

Молодая женщина пострадала в минувший четверг, 23 января, в ДТП возле дома №35 на проспекте Ленина Петрозаводска, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы (ЕДДС)

«Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, при начале движения задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода 1986 года рождения. Женщина шла по проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся»,

– говорится в сообщении ЕДДС

Пострадала пешеход. Назначено амбулаторное лечение. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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