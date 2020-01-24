Психически больной мужчина поджег квартиру и ушел пить

Поселковые пожарные спасли от огня многоквартирный жилой дом на севере Карелии, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

В четверг, 23 января, в 09: 57 на пульт Единой службы спасения-01 Кемского района поступило сообщение о пожаре в двухэтажном 12-ти квартирном деревянном жилом доме в поселке Кривой Порог. Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия. До прибытия пожарных жильцы уже успели покинуть горящий дом, пожарные только помогли пожилой пенсионерке с первого этажа, покинуть опасную зону.

Было установлено, что горит квартира на втором этаже, в которой никого не было. Установив трехколенную лестницу в окно квартиры, пожарные через окно подали воду и быстро справились с огнем. В результате пожара в квартире огнем были повреждены только диван и постельные принадлежности на общей площади два с половиной квадратных метров. Дом был спасен от огня и люди зимой не остались без крыши над головой.

Причина пожара пока не установлена. По утверждению жильцов дома, хозяин квартиры, страдающий психическими расстройствами, перед уходом заявил жильцам, что он поджог диван и пошел пить.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которым предстоит восстановить события прошедшего утра в полном объеме, так же в ходе проверки будет установлена и причина пожара.