24 января 2020, 07:48
Автомобиль горел на трассе «Кола» в Карелии
Пожар произошел на автодороге в Прионежском районе республики
Автомобиль горел в минувший четверг, 23 января, на автодороге в Карелии, сообщает МЧС по РК
«В 14:35 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Прионежский район, 432 км ФАД Р-21 «Кола». В 14:45 пожар ликвидирован»,
– говорится в сообщении ведомства.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.