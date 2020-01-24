Автомобиль горел на трассе «Кола» в Карелии

Автомобиль горел в минувший четверг, 23 января, на автодороге в Карелии, сообщает МЧС по РК

«В 14:35 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Прионежский район, 432 км ФАД Р-21 «Кола». В 14:45 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.