Двум петрозаводчанам грозит до пяти лет колонии за мелкую кражу

В полицию Петрозаводска обратился представитель одного из магазинов. Работник рассказал, что при проверке камер видеонаблюдения было обнаружено, что двое мужчин похитили сыр - они убрали его в рюкзак и ушли, не заплатив. Ущерб составил 1300 рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых - 34-летнего и 28-летнего петрозаводчан. Они рассказали, что в тот день распивали спиртное. В какой-то момент алкоголь и деньги закончились. Тогда мужчины и решили совершить преступление. Похищенный сыр они продали, а деньги потратили, как и планировали - на горячительные напитки.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.