В Петрозаводске вандалы украли афиши выставки Никаса Сафронова

В Петрозаводске неизвестные похитили афиши выставки известного российского художника Никаса Сафронова. Плакаты пропали из рекламных конструкций, расположенных на площади Кирова и на проспекте Александра Невского, сообщает группа музея изобразительных искусств РК во «ВКонтакте».

Для совершения краж злоумышленники взломали замки рекламных конструкций. Как сообщили музейщики, камеры наблюдения не позволили отследить маршрут вандалов, а правоохранительные органы отказались принимать заявления о кражах, несмотря на то, что только ущерб, причиненный рекламным конструкциям, оценивается, по предварительным данным, в 40 тысяч рублей.

«Директора двух учреждений культуры - Наталья Вавилова (Музей ИЗО РК) и Владимир Прикуль (Городской дом культуры) - обеспокоены таким проявлением вандализма в нашем спокойном городе и обращаются ко всем жителям и гостям столицы республики не быть равнодушными к проявлению хулиганства и беречь все, что создано для уюта и красоты», - заявили в музее ИЗО.