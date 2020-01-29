Посетитель бара на Ключевой стал жертвой грабителя

33-летний мужчина на улице около бара на Ключевой в Петрозаводске во время разговора с другим посетителем заведения обмолвился, что продает телефон. Собеседник попросил рассмотреть устройство поближе, после чего ушел. Владельцу гаджета не удалось задержать похитителя и тогда он заявил в полицию.

Прибывшие на место ЧП полицейские отыскали грабителя в течение двух часов. У подозреваемого при себе находился похищенный гаджет.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.