Автомобиль и скутер уехали от своих владельцев на эвакуаторе

Днем 19 августа инспекторы ДПС остановили двух юношей, один передвигался на мотоцикле, второй – на скутере. О обоих не было прав, сообщили в ГИБДД.

Молодым людям по 18 лет, мотоциклист вдобавок сел за руль пьяным. В отношении него составили протокол еще и за это.

Транспортные средства у юных владельцев изъяли, на эвакуаторе их увезли на специализированную стоянку. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска