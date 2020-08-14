Автомобиль водителя, не имеющего прав, увезли на штрафстоянку

Сотрудники Госавтоинспекции Кондопожского района отстранили от управления автомобилем Опель 19-летнего водителя, который не имеет водительских прав, сообщает ГИБДД Карелии.

И это не единственное нарушение молодого человека. В момент задержания, он перевозил в качестве пассажира ребенка без детского удерживающего устройства.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, а так же за нарушение правил перевозки детей. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку.

Уважаемые родители! Берегите жизнь и здоровье своих детей, не доверяйте их перевозку водителям, которые не могут обеспечить им безопасность в пути.