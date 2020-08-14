Женщина лишилась кошелька и 10 тысяч рублей после похода в магазин

38-летняя женщина поняла, что стала жертвой преступления, когда в очередной раз собралась идти в магазин. В тот момент жительница Прионежского района не смогла отыскать свой кошелек, в котором лежали десять тысяч рублей. Женщина стала припоминать, что в последний раз видела кошелек, когда расплачивалась в магазине. О пропаже она заявила в полицию.

Оказалось, что имущество жительницы Карелии не просто испарилось, а его мог прихватить 56-летний посетитель той же торговой точки. По версии полицейских, подозреваемый обнаружил чужой кошелек, забрал деньги, а бумажник выбросил. Чужие деньги он тратил экономно, чтобы подольше хватило на алкоголь и продукты, рассказали в МВД.

Когда стражи порядка задержали подозреваемого, то у него изъяли оставшиеся 4 850 рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.