Автодилеры начали дружно поднимать ценники

Во второй половине марта многие дилеры автокомпаний, работающих в России, подняли цены на новые авто. Об этом сообщает «Автостат».

Peugeot, Citroen и Renault увеличили цены от 0,7 до 15,8 процента. Также выросла в цене продукция японского бренда Nissan (1,1—8,7%). Кроме того, выросла цена автомобилей KIA (0,9—2,6%) и моделей Skoda (0,9—5,5%).

Повышение цен на отдельные модели также зафиксировано у брендов Honda, Volkswagen и Opel.

О предстоящем повышении цен официально объявила компания Geely Motors. Приобрести автомобили по старым ценам можно до апреля. Повышение составит в среднем 2% (от 1,6% до 3,5% в зависимости от модели и комплектации) и вступит в силу c 1 апреля 2020 года.