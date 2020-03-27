«УРАЛСИБ» сообщает о банковских операциях и порядке гашения кредитов

Все банковские операции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут выполняться в полном объеме, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Клиенты Банка также могут воспользоваться для проведения операций дистанционными каналами - мобильным банком и Интернет - банком, банкоматами.

Очередные выплаты по кредитам физических и юридических лиц, срок погашения которых придется на период с 28.03.2020 по 05.04.2020, переносятся на 06.04.2020 года. Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме.

Рассмотрение новых кредитных заявок и заключение кредитных договоров будет в эти дни производиться в обычном режиме.

Банк готов прийти на помощь своим клиентам и рассмотреть в индивидуальном порядке заявления на реструктуризацию кредитных договоров по причине значительного изменения финансового положения, произошедшего в связи с эпидемией коронавируса, в случае наличия у клиента документального подтверждения. Для каждого такого случая мы предложим оптимальный выход из сложившейся ситуации.

﻿В Банке понимают, насколько важно сейчас клиентам сконцентрироваться на ведении своего бизнеса и предлагают всем действующим заемщикам малого бизнеса отсрочку на один месяц, до 01 мая 2020 года, в предоставлении финансовых документов, необходимых для проведения регулярного ежеквартального финмониторинга.

На правах рекламы. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)