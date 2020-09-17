17 сентября 2020, 11:11
Общество

Аварийный мост через Деревянку ремонтировать в этом году не будут

Специалистами приняты временные решения, капитальный ремонт обещают только в 2021 году

ФКУ Упрдор «Кола» разъясняет информацию о мосте через реку Деревянка на 130 км подъезда к Петрозаводску автомобильной дороги А-215. О нем мы сегодня писали в заметке «Аварийный мост в Деревянном стягивают стяжками». В материале мы опубликовали фотографии жителей Карелии, которые запечатлели, как в республике ведется ремонт разваливающейся автомобильной переправы.

Как пишет ведомство, мост был взят под особый контроль сразу с момента передачи дороги Петрозаводск - Ошта в федеральную собственность в прошлом году, так как мост находился в неудовлетворительном состоянии.

Летом этом года была выявлена продольная трещина в покрытии мостового полотна, угрожающая безопасности движения, с 25 июля введены временные ограничения движения по мосту.

«Движение осуществляется по одной полосе моста с ограничением массы транспортного средства и скорости движения. Для наблюдения за трещиной, наклоном балок установлены контрольные маяки.

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие дефектов  и обеспечить движение по одной полосе, выполнено устройство удерживающей конструкции под балкой пролетного строения и дополнительных связей между балками. Мониторинг дефектов осуществляется ежедневно. В следующем году мост начнут капитально ремонтировать»,

- сообщает ведомство.

В настоящее время идет разработка проектной документации. 

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река Деревянка
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