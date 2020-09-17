Карелия вошла в пятерку самых "пьющих" регионов России

В рейтинге самых пьющих российских регионов первую позицию держит Сахалинская область — 11,16 литра на душу населения в пересчете на этанол за год, сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования

Второе место у республики Коми - 10,83 литра, третье у Магаданской области - 10,66 литра.

В первой пятерке также Удмуртия с 9,91 литра и Карелия - 9,74 литра.

Меньше всего пьют в Чечне - 0,08 литра, Ингушетии - 0,14 литра и Северной Осетии - 0,54 литра. В среднем по стране на душу населения приходится шесть литров выпитого этанола за год.

Данные представлены за 2019 год. С учетом пандемии в данных за 2020 год у Карелии есть все шансы подняться в данном рейтинге выше, показывают данные опроса, проведенного порталом «Петрозаводск говорит».