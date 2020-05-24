Жители Карелии на самоизоляции стали значительно больше пить

Неделю назад портал «Петрозаводск говорит» организовал опрос на сайте и в соцсетях, желая узнать, насколько справедливо утверждение министра здравоохранения России Михаила Мурашко, что за время пандемии увеличение потребления алкоголя россиянами возросло на 2-3%.

Оказалось, что данные министра и наших читателей значительно разнятся. В общей сложности в нашем опросе поучаствовало более двух тысяч человек. Картина опроса на сайте и в соцсетях незначительно разнится, но в целом такова.

Минздрав должно порадовать, что значительная часть наших читателей не пьет вообще – от 33 до 41%, а от 6 до 8% в период пандемии стали пить меньше.

Около трети опрошенных в период пандемии не изменили объем потребляемого алкоголя: так ответили от 27 до 34% респондентов.

Все прочие стали пить больше, а это до 18% жителей республики. Примечательно, что увеличение количества потребляемого алкоголя людей пугает. Остальные же принимают это как должное, потому что спиртное помогает снять тревогу.

Также довольно значительное число людей отмечают, что хотели быть пить больше, но им не на что (от 6 до 8%), а порядка 1-2% респондентов сообщили, что изменили трезвому образу жизни именно в период распространения коронавируса.

Данные с сайта:

Данные с соцсетей:

Кстати, наш портал также желает знать, как много денег потеряли люди во время пандемии. Пройдите опрос здесь.