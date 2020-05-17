Стали ли вы больше пить на самоизоляции? Наш опрос

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в условиях пандемии россияне стали употреблять алкоголя больше на 2-3%, а позднее заявил, что выросла смертность больных коронавирусом, которые имеют сопутствующие болезни, связанные с употреблением алкоголя.

Между тем, алкоголь традиционно рассматривается людьми как способ снять стресс, а стрессов сейчас полно.

В числе популярных шуток, гуляющих по интернету, есть и такая: «Что если карантин когда-нибудь закончится, а желание пить с обеда уже не пропадет?»

В общем, давайте разберемся, ответьте на вопрос: