17 мая 2020, 11:11
Стали ли вы больше пить на самоизоляции? Наш опрос
Минздрав предупреждает
В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в условиях пандемии россияне стали употреблять алкоголя больше на 2-3%, а позднее заявил, что выросла смертность больных коронавирусом, которые имеют сопутствующие болезни, связанные с употреблением алкоголя.
Между тем, алкоголь традиционно рассматривается людьми как способ снять стресс, а стрессов сейчас полно.
В числе популярных шуток, гуляющих по интернету, есть и такая: «Что если карантин когда-нибудь закончится, а желание пить с обеда уже не пропадет?»
В общем, давайте разберемся, ответьте на вопрос: