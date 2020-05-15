Лестничный спуск на улице Вольной отремонтируют до начала июля

В карельской столице продолжается капитальный ремонт лестничного спуска на улице Вольной, рассказали в пресс-центре городской мэрии. ООО «Свой дом» устанавливает опалубку для последующей заливки ступеней.

Ранее подрядчик демонтировал старую лестницу и устроил ее новое основание. Полностью завершить работы на объекте планируется до начала июля. За всеми этапами следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города совместно с компанией по строительному контролю ООО «Юник».

На следующей неделе подрядчик планирует начать демонтаж лестничного спуска на улице Фрунзе. Всего же в рамках муниципального контракта в 2020 году отремонтируют восемь объектов пешеходной инфраструктуры в разных районах города.

Среди них – лестницы на Вольной улице, в районе дома № 15 на Пушкинской улице, в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16А на улице Ровио, в районе дома № 12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома № 37 на улице Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и в районе дома № 3 на Лососинской набережной.