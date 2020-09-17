Аварийный мост в Деревянном рабочие стягивают стяжками

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы снимки, как ведется ремонт автомобильного моста в Деревянном. Судя по кадрам, разваливающийся мост рабочие стягивают стяжками, чтобы одна из его половин не завалилась набок. По средине моста при этом в асфальте видна трещина.

«Это как понимать? Ремонт моста на стяжки в Деревянном»,

– подписаны снимки.

В комментариях к посту пользователи весело комментируют эту ситуацию.

«Суперклеем еще промажут и лейкопластырь, будет как новый».

«А чего не на синюю изоленту?..»

«Скотч надежнее, весь мост обмотать, он и дешевле, чем изолента».

В одном из комментариев приведен официальный комментарий по ремонту этой переправы от главы Прионежского района Карелии Вадима Сухарева:

«Данный мост находится под ведомством ФКУ УПРОДОР «Кола». Была проведена экспертиза, по которой данный мост не был признан аварийным. По запросу в РОСАВТОДОР был получен ответ о том, что данный мост включен в план работ на следующий год и что сейчас ведутся проектные работы по капитальному ремонту моста».