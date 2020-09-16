«Мисс и миссис Великая Русь» выбрали в Петрозаводске

11 сентября на сцене Национального театра Республики Карелия прошел региональный этап всероссийского конкурса красоты «Мисс и миссис Великая Русь». Кто она, современная россиянка? Хранительница семейного очага, жена, мать и в то же время разносторонняя личность, деловая женщина, успешно участвующая в жизни общества — именно эти достоинства участниц старались подчеркнуть организаторы конкурса.

Победительница конкурса «Миссис Великая Русь. Карелия 2020» Анна Орлова блестяще справилась с творческим заданием: зрители услышали в ее исполнении авторскую песню о Карелии.

С детства петрозаводчанка не любила конкурсы красоты, и сегодня миссис Великая Русь рассказала об атмосфере, царящей за кулисами во время шоу, о конкурентках и секрете победы.

Как относиться к зависти, быть красивой и счастливой — в нашем сюжете:

Напомним, что проект «Мисс и миссис Великая Русь», открытый в ноябре прошлого года, был приостановлен весной, и только в начале сентября девушки узнали, что финал все-таки состоится. Коня на ходу они не остановили, в горящую избу не вошли, но не известно, что проще: за несколько дней до шоу конкурсантки освоили программу максимум — дефиле, танцы, творческие номера, сценическое мастерство. Все это им пригодится в жизни.