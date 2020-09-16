16 сентября 2020, 20:09
Общество

«Мисс и миссис Великая Русь» выбрали в Петрозаводске

Победительница конкурса красоты покорила жюри грацией и талантом. Не верите? Смотрите наш видеосюжет

11 сентября на сцене Национального театра Республики Карелия прошел региональный этап всероссийского конкурса красоты «Мисс и миссис Великая Русь».  Кто она, современная россиянка? Хранительница семейного очага, жена, мать и в то же время разносторонняя личность, деловая женщина, успешно участвующая в жизни общества — именно эти достоинства участниц старались подчеркнуть организаторы конкурса. 

Победительница конкурса «Миссис Великая Русь. Карелия 2020» Анна Орлова  блестяще справилась с творческим заданием: зрители услышали в ее исполнении авторскую песню о Карелии. 

С детства петрозаводчанка не любила конкурсы красоты, и сегодня миссис Великая Русь рассказала об атмосфере, царящей за кулисами во время шоу, о конкурентках и секрете победы.

Как относиться к зависти, быть красивой и счастливой — в нашем сюжете: 

Напомним, что проект «Мисс и миссис Великая Русь», открытый в ноябре прошлого года, был приостановлен весной, и только в начале сентября девушки узнали, что финал все-таки состоится. Коня на ходу они не остановили, в горящую избу не вошли, но не известно, что проще: за несколько дней до шоу конкурсантки освоили программу максимум — дефиле, танцы, творческие номера, сценическое мастерство. Все это им пригодится в жизни. 

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Метки: 
Конкурс красоты 2020
Мисс и миссис Великая Русь
Петрозаводск
Ксения Чурсина
Анна Орлова