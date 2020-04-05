Астрологи советуют смириться с ограничениями и не скрывать эмоций

На этой неделе на первый план выйдут вопросы, связанные с личной ответственностью и степенью свободы. Вы осознаете, что свобода редко бывает абсолютной. Часто как раз соблюдение правил и ограничений делает человека более свободным. Начало недели благоприятно для проявления инициативы. Сейчас можно не бояться открыто показывать свои эмоции. Непосредственность привлечет к вам людей, а ваша смелость и решительность будут вознаграждены. Вторая половина недели подходит для активной деятельности и общения. Возрастет любознательность, интерес ко всему новому и неизвестному. Это подходящее время для непринужденных дружеских разговоров.

Овнам звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью. Энергии будет достаточно, поэтому рекомендуется усилить физические нагрузки. Выходные дни подходят для экспериментов со своей внешностью, смены имиджа.

Тельцы могут испытывать определенный дискомфорт при общении с друзьями и знакомыми. Избегайте ситуаций, связанных с интригами, сплетнями, слухами. Неделя удачна для решения финансовых вопросов, трудоустройства на работу с неполным графиком, неофициальной подработки.

У Близнецов усиливается потребность в обновлении, новых впечатлениях. Рекомендуется уделить больше внимания общению с друзьями. Сейчас подходящее время для общественной деятельности. Вам могут предложить стать участником некоего крупного проекта.

Ракам рекомендуется в отношениях с любимым человеком не зацикливаться на мелочах и ценить главное. Это позволит вам остаться вместе, несмотря на разногласия. В начале недели возможны осложнения на работе, однако вы сможете успешно справиться с проблемами.

Львам звезды советуют использовать свободное время для расширения своего кругозора. Вы можете почувствовать усиление тяги к знаниям и в целом будете активными и любознательными. Большего внимания потребуют отношения в семье, особенно если вы живете со старшими близкими родственниками.

У Дев могут возникнуть разногласия в супружеских отношениях. Чтобы сохранить мир и гармонию в семье, старайтесь воздерживаться от критических замечаний в адрес партнера. Также не стоит привлекать родственников и знакомых к выяснению отношений в качестве третейских судей.

Весам рекомендуется соблюдать режим, ограничить физические нагрузки и правильно питаться — это позволит улучшить самочувствие. Вполне возможно, что вам придется ухаживать за кем-то из близких родственников. Для укрепления супружеских отношений неделя складывается благоприятно.

У Скорпионов в первой половине недели могут усилиться разногласия с любимым человеком. Возможно, вам следует что-то менять в своих отношениях, переводить их на новый уровень. Вторая половина недели подходит для начала диеты, направленной на улучшение здоровья и избавления от лишнего веса.

Стрельцам в первой половине недели не рекомендуется начинать ремонт в квартире или проводить генеральную уборку. В эти дни в семье возможны споры и разногласия, что затруднит любые работы по дому. Вторая половина недели благоприятна для развития романтических отношений.

Козероги в первой половине недели могут испытывать дискомфорт при общении с друзьями или родственниками. Старайтесь относиться к окружающим более терпеливо, не высказывать им критических замечаний. Помните, что отношения с людьми зачастую являются отражением нашего внутреннего состояния.

У Водолеев в первой половине недели может не хватить денег на обеспечение тех или иных нужд. Возможно, причиной будет неумение экономить. Вторая половина недели подходит для активных контактов с людьми и интеллектуальной деятельности. Может расшириться круг вашего общения.

Рыбам в начале недели придется столкнуться с трудностями в обучении, усвоении новой информации. Вторая половина недели благоприятствует росту доходов. Благодаря улучшению финансовых возможностей вы сможете совершить ряд желаемых покупок, которые ранее откладывали.

Источник: astro-ru.ru