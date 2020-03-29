Астрологи советуют экономить деньги представителям четырех знаков

В начале недели возможно появление необоснованного оптимизма как в оценке своих способностей, так и в прогнозировании тех или иных ситуаций. В это время не рекомендуется давать каких-либо обещаний, поскольку есть риск переоценить силы. Может появиться стремление к большей свободе и независимости. Вторая половина недели будет достаточно напряженной. На пути к осуществлению ваших намерений могут встать внешние обстоятельства. Не пытайтесь преодолеть их, лучше плывите по течению, сохраняя при этом контроль за ситуацией.



Овны будут склонны к неординарному и излишне независимому поведению. Вы будете остро и болезненно воспринимать любые виды ограничений. Наиболее острые вопросы лучше решать лишь после трезвого анализа ситуации. Старайтесь не терять самоконтроль и поступать взвешенно.

У Тельцов стабилизируются и укрепятся партнерские отношения. Супружеским парам рекомендуется заняться составлением планов на будущее. Можно посещать вместе дружеские вечеринки, праздничные мероприятия. Воздержитесь от любых форм тайной и неофициальной деятельности.

У Близнецов наступило удачное время для карьеры и наведения порядка в повседневных делах. Вы сможете добиться успеха, если будете методично идти к поставленной цели. Ваше финансовое положение сейчас может стать довольно шатким, поэтому тратить деньги на развлечения будет весьма рискованно.

У Раков возможны кардинальные изменения в карьере. Если вы готовы к переменам, то можете поменять не только работу, но и направление деятельности. Это прекрасное время для учебы. Успешно сложатся и туристические поездки. Романтические отношения в этот период укрепятся.

Львов ждет удачное время для благоустройства дома, проведения ремонта в квартире. Долгожданное путешествие может неожиданно сорваться. В этом случае расстраиваться не стоит: помните, что все происходит к лучшему. Не вступайте в конфликт с представителями власти и органами правопорядка.

У Дев наступает подходящее время для спокойного и взвешенного диалога с партнером по любым, даже самым острым вопросам. Вы сможете прийти к компромиссу и достичь разумного соглашения. Нежелательно совершать крупные покупки по кредитной карте: есть риск купить ненужную или бракованную вещь.

Весам рекомендуется сосредоточиться на делах. Прежде всего речь идет о решении финансовых вопросов на работе и дома. Успешно сложится профессиональная деятельность, улучшатся отношения в трудовом коллективе. В расходовании денег лучше всего придерживаться экономного режима.

Скорпионов ждет удачное время для творческих видов деятельности, хобби, спортивных состязаний. Вы сможете проявить свои таланты на публике, научиться чему-то новому и полезному. Улучшатся романтические отношения. Вы станете больше понимать своего любимого человека.

Стрельцы будут генерировать все новые и новые идеи, которые будут далеки от реальности. Звезды предостерегают вас от увлечения несбыточными мечтами. Влюбленным будет нелегко сдерживать свои желания. Не торопитесь, сохраняйте выдержку и самообладание, иначе вы навредите романтическим отношениям.

У Козерогов усилится нестабильность в семейной жизни. Постарайтесь не допускать обострения в отношениях, проявлять сдержанность и терпимость. Между тем это прекрасное время для новых знакомств и урегулирования любых вопросов с помощью имеющихся деловых связей.

У Водолеев возможны внезапные перемены в отношениях с окружающими. От новых знакомств лучше отказаться: они вряд ли будут удачными. Между тем планеты сулят рост доходов и карьерное продвижение. Вы сможете усовершенствовать мастерство, приобрести полезные практические навыки.

Рыбам не рекомендуется ввязываться в финансовые аферы. Не торопитесь расставаться со своими деньгами — сейчас вы будете склонны принимать спонтанные, опрометчивые решения. Любые другие ваши инициативы, не имеющие отношения к финансам, имеют все шансы на успешную реализацию.

Источник: astro-ru.ru