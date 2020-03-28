Жители Карелии собрали деньги для девушки, потерявшей всю зарплату

Неравнодушные жители Карелии собрали 11 с половиной тысяч рублей для жительницы Питкяранты Марии Серединой, которая потеряла кошелек.

«Я потеряла все свои деньги (11550р.), прошу со слезами на глазах, молю вас, если вы нашли их, принесите, пожалуйста. Это вся моя зарплата, мне просто не на что больше жить. Я надеюсь, что в нашем городе еще остались добрые люди»,

– такой пост Мария оставила в нескольких группах.

По словам жительницы Питкяранты, это были последние деньги, на которые предстояло кормить себя и двоих детей. 29 марта у дочки Марии день рождения, а 30 марта именинница сама девушка, потерявшая зарплату.

Потерянный кошелек никто не вернул, но на беду девушки откликнулись. Паблик «Волонтерско-Благотворительное Движение Питкяранта» разместил пост с просьбой собрать деньги:

«Наш городок тронула история Марии Серединой, которая потеряла всю свою небольшую зарплату накануне дня рождения дочери и своего собственного. Неравнодушные люди попросили нас сделать публикацию о сборе денег для Марии. Многие в городе знают ее как человека надежного и честного. Люди искренне хотят помочь Маше в беде».

Чудо для Марии случилось: буквально за сутки всю сумму собрали неравнодушные люди. Девушка выражает благодарность всем, кто помог ей в сложной ситуации.

Фото со страницы Марии