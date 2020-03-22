Астрологи рассказали, кто сможет улучшить отношения с любимыми людьми

Первая половина этой недели заметно усилит тягу к новым знаниям и расширению собственного кругозора. Это довольно благоприятный период для общения, начала путешествия, взаимодействия с иностранцами. Не исключены важные деловые или дружеские знакомства. Во второй половине недели будет проще отстаивать свою точку зрения, в том числе перед большой аудиторией. Также в этот период усилится тяга к любовным приключениям. Если вы свободны, не исключены интересные новые знакомства. Если же вы состоите в паре, постарайтесь добавить больше динамики в отношения.

Овны будут способны проявлять чудеса проницательности и тонкое психологическое чутье во взаимоотношениях в семье и на работе. Вы сможете понять скрытые мотивы в поведении других людей и использовать это знание в своих интересах. Выходные дни подходят для укрепления и развития отношений с партнерами.

Тельцам рекомендуется строить планы на будущее и искать единомышленников. Активно станут развиваться дружеские контакты. Завсегдатаи форумов и сообществ в интернете будут увлечены интересным общением и познакомятся с неординарными людьми.

Близнецов ждет карьерное продвижение. Может улучшиться ваше финансовое положение, благодаря чему многие материальные вопросы удастся успешно разрешить. Это подходящее время для совершения крупных покупок. Сейчас рекомендуется занимать активную позицию и проявлять себя в обществе.

Раки почувствуют усиление интеллектуальных способностей и тягу к знаниям. Вы с удовольствием будете браться за любые проекты. На выходных улучшатся отношения в семье, с близкими родственниками. Если у вас ранее были сложности во взаимоотношениях, то теперь можно вернуться к обсуждению спорных вопросов.

Львов ждет прекрасное время для серьезных перемен в жизни. Если ранее вам не хватало смелости, то сейчас вы будете готовы идти на риск. Это удачное время для финансовой деятельности: можно брать и давать деньги взаймы, заниматься оформлением банковской ссуды, ипотечного кредита.

Девам удастся урегулировать партнерские отношения. Вы сможете найти компромисс в любых спорных вопросах. Также это удачное время для заключения брака. Выходные дни благоприятны для решения материальных проблем, ремонта бытовой техники.

Весы смогут навести идеальный порядок в своих делах дома и на работе. На выходных проявите инициативу в личной жизни: например, первыми сделайте шаг к примирению с любимым человеком. Развитие романтических отношений сейчас целиком зависит от вас, от вашего внимания и заботы.

Скорпионы почувствуют усиление интеллектуальных и творческих способностей. Это удачное время для по-настоящему увлеченных людей. Старайтесь больше внимания отводить тому, что доставляет вам удовольствие. Выходные лучше провести в уединении, это позволит вам отдохнуть и прийти в равновесие.

У Стрельцов неделя складывается благоприятно для урегулирования отношений в семье, с близкими родственниками и родителями. Если вы нуждаетесь в материальной помощи, можете рассчитывать на поддержку со стороны родных. Также это хорошее время для приема гостей, проведения торжеств.

Козероги осознают, что способны решать в параллельном режиме сразу несколько задач. Это удачное время для поездок, новых знакомств, посредничества.

Вам могут предложить повышение в должности. На выходных лучше воздержаться от посещения дружеских вечеринок: есть риск испортить отношения с близкими.

Водолеев ждет подходящее время для принятия финансовых решений, касающихся покупки предметов личного пользования. Вы сможете выбрать недорогие и очень качественные товары. Также не исключен рост доходов. В конце недели ситуация на работе может смешать карты и заставить вас пересмотреть свои планы.

Рыб ждет удачное время для проявления инициативы в любом деле, связанном с творческой самореализацией. Вы почувствуете необычайный эмоциональный и интеллектуальный подъем, благодаря которому сможете стремительно развиваться. В конце недели вам могут вернуть долг, о котором вы давно забыли.

Источник: astro-ru.ru