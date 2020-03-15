Астрологи рассказали, кто встретит любовь в интернете

В первой половине недели усилится романический настрой. Симпатии будут возникать очень быстро, при этом новые отношения вполне могут оказаться продолжительными. Это время неожиданных знакомств, оригинальных и необычных свиданий, любовных приключений. В существующих отношениях многим захочется больше разнообразия, поэтому сейчас удачное время для отдыха и развлечений вместе с любимым человеком. Во второй половине недели усилится воображение и творческое мышление. При принятии решений важную роль станет играть интуиция. Ее подсказки нередко будут верными. Между тем работать с официальными документами, а также проводить различные расчеты во второй половине недели станет довольно сложно. В этот период вы будете склонны видеть общую картину, не принимая во внимание незначительные, но важные детали.

Овнов ждут приятные сюрпризы и исполнение заветных желаний. Старайтесь не связывать себя никакими обязательствами — пусть это будет время импровизации. Возможно романтическое виртуальное знакомство в социальных сетях. Между тем стоит воздержаться от тайных любовных свиданий.

Тельцы будут пользоваться повышенным вниманием со стороны окружающих. Вы сможете благополучно решить вопросы с начальством и представителями власти. Усилится ваше обаяние, что поможет заручиться поддержкой нужных людей, улучшатся также отношения с родителями.

У Близнецов усилится интерес к образованию. Вы узнаете много нового и полезного для себя. Возможно, друзья предложат вам составить им компанию в путешествии. Активизируются и ваши контакты в интернете. Виртуальное романтическое знакомство может перерасти в реальные отношения.

Раки почувствуют усиление сексуальности. Особенно это характерно для женщин, которые будут притягивать внимание мужчин. Это удачное время для улучшения финансового положения. Супружеские отношения смогут укрепиться как за счет усиления интимного влечения друг к другу, так и благодаря росту доходов.

Львы, состоящие в долгосрочных отношениях, на этой неделе могут заново открыть для себя партнера и испытать чувство возрождения любви. В результате ваши отношения обретут новый импульс к развитию. Рекомендуется действовать открыто, сотрудничать с людьми, как в личной жизни, так и на работе.

Девы любят наводить порядок, на этой же неделе подобное занятие доставит им особое удовольствие. Ваше самочувствие будет находиться в прямой зависимости от того, насколько благоустроено пространство вокруг вас. Также это удачное время для заботы о своем здоровье.

У Весов неделя пройдет на эмоциональном подъеме. Усилится ваш оптимизм, творческие способности. Одинокие представители знака в этот период могут встретить свою вторую половинку. Вас ожидает много приятных мгновений вместе с объектом вашей симпатии.

Скорпионам будет особенно комфортно в своем доме. Отношения в семье будут доброжелательными. Это прекрасное время для совместной деятельности, начиная с уборки квартиры и заканчивая ремонтными работами или даже строительством на дачном участке.

Стрельцы на этой неделе будут окружены доброжелательно настроенными людьми: друзьями и знакомыми. Это удачное время для учебы, переписки, примирения с окружающими. Неделя благоприятна для романтических знакомств во время поездок. Свидания будут проходить в необычной приятной обстановке.

У Козерогов заметно улучшится финансовое положение. Вы сможете преуспеть в профессиональной деятельности. Также не исключено получение материальной помощи от близких родственников. Это удачное время для покупки одежды, украшений, осветительных приборов для дома, проведения интернета.

Водолеи будут находиться в оптимистическом настроении. Скорее всего, вам захочется поэкспериментировать со своей внешностью. Любые изменения в имидже в будут удачными. Постарайтесь лучше контролировать свои расходы, чтобы избежать необдуманных трат.

У Рыб усилится потребность в спокойном и расслабленном времяпровождении. Это благоприятный период для отдыха в санатории или отеле, расположенном на берегу моря или озера. Также неделя как нельзя лучше подходит для духовных практик, релаксации, медитации, проработки психологических комплексов.

Источник: astro-ru.ru