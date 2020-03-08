Астрологи рассказали, кому весна принесет романтику в отношениях

Начало недели будет довольно напряженным. Могут осложниться отношения между супругами. Постарайтесь не заниматься выяснением отношений, разговаривайте исключительно на темы, по которым ваши мнения сходятся. Также это неблагоприятное время для решения финансовых вопросов, принятия важных решений. Даже если вам поступило заманчивое предложение, не торопитесь соглашаться, возьмите время на раздумье. Во второй половине недели, напротив, ожидается множество хороших событий. Восстановится гармония в отношениях, возрастет взаимопонимание. На работе вы сможете заработать благодарность от руководства. Не бойтесь проявлять инициативу, предлагать смелые и оригинальные ходы.

Овнам в начале недели лучше воздерживаться от новых знакомств и встреч с друзьями. В этот период возможны разногласия с людьми, которых вы считаете своими единомышленниками. Во второй половине недели можно заниматься решением вопросов, связанных с финансовыми обязательствами.

У Тельцов партнерские отношения будут складываться достаточно напряженно. Любимый человек станет несговорчивым. Внешние обстоятельства могут препятствовать реализации ваших идей. Вторая половина недели — удачное время для обсуждения планов на будущее.

Близнецам могут напомнить о себе хронические заболевания, связанные с опорно-двигательной системой. Опасайтесь переохлаждения и не увлекайтесь закаливанием. Вторая половина недели благоприятна для профессиональной деятельности и решения материальных проблем.

У Раков в начале недели возможны неурядицы в личной жизни и финансовой сфере. Вторая половина недели благоприятна для путешествий, учебы и отдыха. Отправившись в туристическую поездку к морю, одинокие представители знака смогут начать курортный роман, который перерастет в серьезные отношения.

У Львов не исключены конфликтные ситуации в семье. Старайтесь сдерживать себя от критических замечаний и не выяснять отношений. Во второй половине недели обстановка стабилизируется. В эти дни можно приглашать в гости родственников, обсуждать важные вопросы. Удачными будут крупные покупки.

Девам в первой половине недели придется решать множество вопросов по хозяйству. В этот период важно не перенапрягаться на работе, поскольку из-за повышенной нагрузки у вас может ухудшиться самочувствие. Вторая половина недели будет связана с расцветом романтических отношений.

Весам не стоит заводить разговор с любимым человеком о деньгах, доходах и подарках — это пагубно отразится на ваших отношениях. Вторая половина недели благоприятна для наведения порядка в доме и на работе. Это время рекомендуется также посвятить решению материальных вопросов.

Скорпионов в начале недели родные станут побуждать к решению каких-то проблем. Постарайтесь проявить активность, иначе вам придется выслушать множество критических замечаний. Нежелательно в эти дни затевать ремонт и перестановку мебели. Вторая половина недели благоприятна для творчества, хобби.

Стрельцы могут устать от общения с людьми, которых они видят каждый день. Постарайтесь не провоцировать споры, не придираться по пустякам, а также по возможности не заводить новые знакомства. Вторая половина недели сулит полную гармонию в семейных отношениях. Это удачное время для приема гостей.

У Козерогов могут внезапно возникнуть материальные трудности — возможно, в результате незапланированных расходов. Вторая половина недели удачна для поездок, учебы, новых знакомств. Используйте свои связи для решения актуальных вопросов: вам обязательно помогут.

Водолеям в начале недели захочется играть более заметную роль в трудовом коллективе, проявлять инициативу, чему, однако, будет препятствовать руководство. Во второй половине недели будут удачными действия по улучшению материального положения. В этот период ваши доходы могут возрасти.

Рыбам сейчас особенно важно беречь свою репутацию. Любые попытки действовать в обход существующих норм могут обернуться неприятностями. Во второй половине недели вы будете находиться в прекрасной физической и эмоциональной форме, что положительно отразится на учебе и профессиональной деятельности.

Источник: astro-ru.ru