Астрологи предсказали, кому улыбнется Фортуна 8 марта

В первой половине недели будет происходить множество разных событий. Вы ощутите прилив энергии, что поможет добиться всех поставленных целей. Также в этот период можно заручиться поддержкой влиятельных людей. Сила воли станет важным условием успеха. Не стоит поддаваться на лесть и комплименты — похвала сейчас пойдет вам только во вред, поскольку приведет к лени. Друзья и знакомые станут чаще приглашать вас на различные вечеринки. Постарайтесь распланировать свое время так, чтобы успеть выполнить все приоритетные задачи. Во второй половине недели усилится любознательность, возрастет тяга к общению. Удачными будут короткие поездки.

8 марта найдите время для занятий спортом и активного отдыха, иначе появится раздражительность и недовольство окружающим миром. Сейчас будет проще раскрыть свои эмоции, но не стремитесь быть слишком напористыми и агрессивными, особенно по отношению к близким людям.

Овны смогут добиться повышения в должности с помощью влиятельных людей. Также улучшатся отношения с родителями. Во второй половине недели не исключены разочарования в личной жизни. Усиление ревности и трудный выбор между друзьями и любимым человеком могут стать причиной для волнений. 8 марта обратите внимание на сигналы, которые посылает судьба. Вселенная пытается направить вас по определенному пути, в конце которого ждет приз, так что не игнорируйте ее подсказки. Если все сделаете правильно, вас ждет ошеломительный успех.

Тельцам первую половину недели можно посвятить общению с друзьями. Возрастет потребность в получении новых впечатлений, расширении кругозора. Друзья могут пригласить вас составить им компанию в какой-либо поездке. Вторая половина недели откроет перспективы для карьерного роста. 8 марта доверяйте своей интуиции и не начинайте никакое дело до тех пор, пока внутренний голос не скажет, что все в порядке. Сосредоточьтесь на текущих целях и поймите, что вы сможете их достичь только тогда, когда будете на них сконцентрированы.

Близнецов ждет удачное время для изменений в карьере и смены места работы. Не исключены романтические отношения с человеком, занимающим более высокое положение в обществе. Во второй половине недели избегайте людей, чье поведение кажется вам странным. Уделите особое внимание сохранению вашей репутации. 8 марта день будет непростым, но вы все же добьетесь успеха — поможет умение ладить с людьми, находить общий язык с теми, кто не похож на вас.

У Раков будут успешно развиваться партнерские отношения. Сейчас удачное время для свадебных торжеств и путешествий. Во второй половине недели будьте бдительны при оплате покупок через Интернет. Наличные деньги также лучше держать в надежном месте. 8 марта вы будете немного ошеломлены тем, как люди, которые живут за многие сотни километров от вас, будут выходить с вами на связь. Не стоит игнорировать эти порывы к общению. Будьте приветливы и отзывчивы.

Львам рекомендуется больше времени уделять своему здоровью: например, заняться оздоровительными процедурами. Если вы уже давно откладывали визит к врачу, самое время записаться на прием. Во второй половине недели возможны проблемы с самооценкой, которые приведут к повышенной раздражительности. 8 марта можно сделать много полезного. Не упустите шанс успешно завершить работу над проектами, которым было отдано много сил. Хорошо будут складываться отношения с близкими людьми. Возможны приятные известия и сюрпризы.

У Дев усилится физическое влечение к партнеру, что поможет укрепить ваши отношения. Вы еще больше сблизитесь с любимым человеком. Возможно, даже возникнет желание официально оформить ваш союз. Будьте осмотрительнее, принимая лекарства, особенно успокоительные и психотропные средства. 8 марта в вашей жизни появится что-то новое и увлекательное. Ваше время пришло, и вы должны использовать шанс оказаться в центре внимания.

Весам звезды советуют посвятить время решению бытовых вопросов. Подумайте, что можно улучшить, починить или отремонтировать в квартире. Лучше отказаться от участия в коллективных мероприятиях. Не стоит ни с кем откровенничать о своей личной жизни. 8 марта общение со случайным знакомым или деловым партнером позволит вам добиться успеха.

Скорпионов ждет много путешествий, впечатлений и интересного общения. В ходе поездки может состояться романтическое знакомство. Это удачное время для учебы, творчества. Будьте деликатнее при общении с близкими родственниками, особенно родителями. 8 марта вы сможете оказаться в нужном месте в нужное время. Но отыскать нужное место вам все же придется самостоятельно. В какой-то момент вам даже может показаться, что вы заблудились, но не отчаивайтесь. Интуиция подскажет верный путь.

Стрельцы смогут повысить уровень доходов. Возможно, вам окажут материальную поддержку родственники. Это удачное время для покупки мебели, осветительных приборов и бытовой техники для дома. Также можно заняться ремонтными работами в квартире. Сейчас нежелательно совершать загородные поездки. 8 марта и в течение следующих нескольких дней госпожа Удача будет беспрерывно улыбаться вам. Фортуна преподнесет интересные ситуации, новые встречи и много других вещей, от которых ваша жизнь станет лучше.

Козероги почувствуют легкость на подъем и готовность много и увлеченно общаться с окружающими людьми. Благодаря своей коммуникабельности вам удастся намного быстрее и легче решить важные дела, при этом окружающие люди с готовностью вам помогут. От принятия важных финансовых решений лучше воздержаться. 8 марта вы имеете полное право требовать заслуженного вознаграждения за свои труды.

Водолеи в первой половине недели могут почувствовать усиление аппетита. Если у вас есть проблемы с лишним весом, в этот период лучше сознательно ограничить себя и сесть на диету. Успешно сложатся дела у тех, кто занимается изучением духовных практик, работает над собой, старается преодолеть комплексы. 8 марта, когда кто-то придет к вам с неким предложением, которого вы давно ждали, не терзайтесь сомнениями и сразу же соглашайтесь. Все это реально, так что не теряйте времени даром.

Рыбам рекомендуется строить планы на будущее и активнее сотрудничать с окружающими людьми. В этот период укрепится круг дружеского общения, благодаря чему вы сможете получить реальную поддержку и помощь. Возможно, вас пригласят вступить в политическую партию или заняться иной общественной деятельностью. 8 марта вы, вероятно, расширите свой круг общения, познакомившись с некой весьма интересной персоной.

Источник: astro-ru.ru