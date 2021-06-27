Астрологи рассказали, у кого увеличится сексуальная привлекательность

Понедельник. Сегодня нужно стараться всё делать быстро. Это хороший день для обучения. Будьте в курсе новостей, свежая информация вам может пригодиться.

Вторник. Рекомендуется больше находиться дома и отдыхать. Прислушивайтесь к себе и не сдерживайте эмоции. Во время общения с родственниками в зародыше гасите любые поводы для конфликтов. Хорошо пройдут встречи со старыми друзьями.

Среда. День подходит для принятия важных решений. Не бойтесь изменений в личной жизни. Будьте принципиальны, отстаивайте свои убеждения. Если по какой-то причине не хотите говорить правду, лучше промолчите.

Четверг. Шоппинг сегодня будет удачным. Также можно заниматься строительством и ремонтом. Не стесняйтесь проявлять чувства, сегодня вас поймут правильно. Будьте внимательнее по отношению к домашним питомцам.

Пятница. Старайтесь не загружать себя работой. Следите за своими высказываниями. Позаботьтесь о семейном гнездышке, сделайте так, чтобы дом просто блестел. Но беритесь только за те дела, которые вам по душе.

Суббота. Будьте пунктуальными во всем, выполняйте все обещания, не расслабляйтесь. День подходит для выяснения отношений.

Воскресенье. Сложный день. От вас потребуется собранность и трезвость ума. Если вас будут пытаться обольстить, не стройте излишних иллюзий и не поддавайтесь на провокации.

Источник: astro-ru.ru

Овнам не рекомендуется проводить в доме ремонтные работы и перестановку мебели. Они не дадут нужного эффекта, и через какое-то время придется все переделывать. Также это достаточно нестабильное время для отношений с близкими родственниками, особенно с родителями.

Тельцов ждет много поездок, встреч, телефонных разговоров. Однако почти все новые знакомства, которые произойдут в этот период, закончатся так же быстро и неожиданно, как и начнутся. В конце недели, особенно на выходных, вам удастся улучшить отношения в семье.

Близнецов ждут незапланированные расходы. Только режим жесткой экономии поможет свести к минимуму материальные издержки. В выходные дни можно отправиться на дачу или просто за город: вы прекрасно проведете время в компании друзей и родственников.

Раки будут склонны во всем проявлять самостоятельность. Вы станете болезненно реагировать на любые попытки окружающих контролировать вас или на призывы к исполнению взятых на себя обязательств. На выходных ситуация улучшится. В этот период вы сможете порадовать себя удачными покупками.

Львы могут оказаться в ситуации, ограничивающей их свободу. Например, возможно ухудшение самочувствия. Рекомендуется больше времени уделить состоянию своего здоровья. Выходные дни пройдут на оптимистичной волне. Это удачное время для посещения салона красоты, изменения имиджа.

Девам предстоит радикально поменять свои планы. То, к чему вы стремились, может внезапно утратить свою актуальность. Также не исключены изменения в отношениях с близкими. Однако пройдет совсем немного времени, и все вернется на круги своя.

У Весов основные события будут связаны с профессиональной деятельностью. Возможно, в компании, где вы работаете, произойдут перемены, которые затронут и вас. Также не исключено, что на вас навалится много забот по дому. Выходные будут благоприятны для общения с друзьями и планирования будущего.

У Скорпионов на этой неделе могут возникнуть осложнения в общении с представителями закона. Сейчас не стоит начинать юридические разбирательства. С понедельника по пятницу нежелательно отправляться в дальние поездки и оформлять туристические документы. На выходных улучшатся отношения с близкими родственниками.

У Стрельцов возрастает вероятность финансовых потерь и всевозможных происшествий. В этот период вы можете резко реагировать на любые попытки контролировать ваши поступки. Не стоит принимать заботу близких людей за попытку в чем-то ограничивать вас.

Козероги столкнутся с неожиданными изменениями в поведении любимого человека. Например, если вы привыкли контролировать своего партнера, то в этот период он захочет действовать свободно и независимо. На выходных усилится ваша сексуальная привлекательность, поэтому партнерские отношения вновь наполнятся гармонией.

Водолеям рекомендуется в первую очередь позаботиться о своем здоровье. Возможно, вы станете отдавать много энергии своей работе, поэтому вашему организму потребуется больше витаминов и минералов для продуктивной деятельности. На выходных улучшатся ваши отношения с любимым человеком.

У Рыб может усилиться авантюризм. Вам захочется разнообразить свою жизнь, внести в нее элемент неожиданности и творчества. Если вы переживаете период влюбленности, попробуйте удивить чем-нибудь любимого человека. Однако не переусердствуйте, иначе эффект от сюрприза будет обратным. // Фото: phonoteka.org