Астрологи рассказали, у кого активизируется интимная жизнь

Понедельник. Этот день может потребовать от вас решительных действий. Будьте готовы идти на жертвы ради достижения цели.

Вторник. День хорош для общения со старыми друзьями и прощения обид. Старайтесь контролировать свои мысли и поступки. Избегайте суеты, не торопите события.

Среда. Говорите друг другу комплименты, стремитесь порадовать своих близких. Во всем руководствуйтесь велением сердца. Сегодня не рекомендуется напрягаться и слишком усердствовать.

Четверг. Это день радости, веселья и любви! Хорошо заниматься творчеством, воплощать в жизнь замыслы. Можно выехать на природу, отправиться в путешествие.

Пятница. Ничего не планируйте: все может произойти с точностью до наоборот. Избегайте монотонности и не загоняйте себя в жесткие рамки. В делах руководствуйтесь интуицией.

Суббота. Сегодня полезно путешествовать и совершать пешие прогулки. Как можно больше тратьте сил, это только улучшит ваше самочувствие.

Воскресенье. Старайтесь быть ближе к природе. Не следует много работать, излишне напрягаться – это день накопления сил, а не растрачивания их. Попытайтесь разобраться в себе.

Источник: astro-ru.ru

Овны с удовольствием погрузятся в домашние дела. Отношения с близкими родственниками и родителями будут складываться прекрасно. Возможно, к вам в дом часто будут приходить гости, а вы с семьей проявите себя весьма гостеприимными хозяевами.

Тельцы смогут завязать полезные знакомства, которые пригодятся в будущем. Супружеские отношения в этот период заметно укрепятся. Вам удастся упорядочить свои отношения с окружающими, избавиться от связей, которые стали обременительными. Во второй половине недели воздержитесь от крупных покупок.

Близнецы смогут успешно решить финансовые вопросы. Возможно, произойдут положительные подвижки в профессиональной деятельности. Ваши позиции на рабочем месте значительно укрепятся, а доходы возрастут. Именно благодаря этому вам удастся обновить гардероб или сделать крупные приобретения.

Ракам потребуется больше свободы, чтобы хорошо себя чувствовать и преуспевать в делах. Постарайтесь избавиться от внутренних комплексов и страхов. Также это хорошее время для укрепления физической формы. Желательно чаще появляться на публике, демонстрировать окружающим свои таланты и способности.

Львам неделя принесет спокойную и тихую семейную жизнь. Вероятно, вы устанете от новых впечатлений, повседневного шума и суеты, захотите побыть в одиночестве. Если у вас нет отдельной комнаты или квартиры, где вы могли бы уединиться, можно отправиться на природу: например, в лес, парк или к озеру.

Девам рекомендуется чаще разговаривать с окружающими и расширять свой круг общения. Возможно, вы начнете посещать клуб по интересам, примете участие в конференции или семинаре. Чаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции, особенно в вопросах планирования своего будущего.

У Весов появится много шансов для достижения своих целей. Внешние обстоятельства будут способствовать вашему карьерному росту. В то же время это неблагоприятный период для туристических поездок и взаимоотношений с представителями правопорядка.

Скорпионам рекомендуется активнее расширять свой кругозор. Лучше всего отправиться в путешествие и познакомиться с особенностями жизни других людей, национальными традициями. Постарайтесь воздержаться от деятельности, способной привести к получению травм: например, спортивных состязаний.

У Стрельцов усилится энергетический потенциал. Вам необходимо выплеснуть лишнюю энергию в процессе какой-либо интенсивной деятельности. Это положительно отразится на вашем самочувствии. В том числе и ваша интимная жизнь на этой неделе, скорее всего, активизируется.

У Козерогов неделя складывается успешно для выстраивания партнерских отношений. Отойдут в прошлое споры и непонимания, наступит время затишья и гармонии. При этом звезды советуют вам отдать пальму первенства любимому человеку, а самим взять на себя роль ведомого.

У Водолеев улучшится самочувствие, в организме установится энергетическое равновесие. Также эта неделя благоприятна для решения хозяйственных вопросов. Любая работа у вас будет получаться легко и быстро. В любовных отношениях возможны размолвки.

Рыбы почувствуют творческий подъем, что положительно отразится на общем эмоциональном состоянии. Влюбленных ждут подарки и любовные признания. Рекомендуется чаще посещать развлекательные мероприятия, концертные залы, театры, рестораны. Ваше давнее хобби получит новый импульс к развитию. //Фото: insoz.ru