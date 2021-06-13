Астрологи рассказали, кого ожидают подарки, сюрпризы и денежные премии

Понедельник. Сегодня стоит быть предельно корректными и предупредительными с окружающими. Лучше всего провести этот день на природе. Женщинам не рекомендуется пользоваться косметикой.

Вторник. Сложный день. Не стоит планировать важные дела и суетиться. День благоприятен для получения новых знаний и обмена опытом. Пойдут на пользу оздоровительные процедуры.

Среда. Будьте осторожней в высказываниях, больше думайте о чувствах окружающих людей. В поездках проявляйте максимальную внимательность. Одиночество сегодня противопоказано.

Четверг. Не стоит злиться и проявлять раздражение, а также браться за авантюрные проекты. Будьте добры и участливы. Уделите больше времени своим домочадцам.

Пятница. Сегодня нужно дарить подарки, доставлять радость себе и окружающим, приглашать гостей. Нельзя поддаваться унынию.

Суббота. Подходящий день для шопинга. Будут удачны контакты и новые знакомства. Хорошо отправиться в путешествие с любимым человеком.

Воскресенье. Сегодня стоит больше фантазировать и экспериментировать. День благоприятен для творческих задумок и свершений. В решении важных проблем полагайтесь на интуицию.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели активизируются контакты с друзьями и знакомыми. Вы будете легки на подъем, много времени станете проводить в поездках. Также это успешное время для учебы и творчества. Вторая половина недели складывается благоприятно для семейных отношений.

Тельцы в первой половине недели почувствуют усиление энергетического потенциала. Это хорошее время для физических нагрузок и духовных практик. Вторая половина недели благоприятствует поездкам, контактам, учебе и любым видам интеллектуальной деятельности.

Близнецам в начале недели рекомендуется уделить максимум внимания своему физическому развитию. Вторая половина недели может быть связана с приятными событиями материального плана. Финансовое положение в эти дни, скорее всего, улучшится, поэтому вы сможете заняться шопингом в свое удовольствие.

У Раков в первой половине недели усиливается интерес ко всему таинственному и загадочному. Успешно сложатся любого рода расследования, научно-исследовательская деятельность. Вторая половина недели благоприятствует смене имиджа, а также заботе о своем теле.

У Львов в начале недели жизнь будет яркой, насыщенной событиями. Вы будете общаться с людьми, которые разделяют ваши идеи и мечты. Во второй половине недели вы можете устать от слишком интенсивных контактов, вам захочется побыть в тишине и уединении.

Девам рекомендуется активнее добиваться поставленных целей, действовать смело и напористо. Сейчас не время идти на компромиссы, учитесь отстаивать свои интересы. Во второй половине недели не исключены приятные сюрпризы, подарки, денежные премии. Может обновиться круг ваших друзей и единомышленников.

У Весов в супружеских отношениях могут произойти положительные перемены. Перед вами откроются заманчивые перспективы. Вторая половина недели позволит вам добиться позитивных сдвигов в карьере. В это время внешние обстоятельства будут благоприятствовать вам в достижении поставленных целей.

У Скорпионов первая половина недели складывается благоприятно для наведения порядка в доме. Также это удачный период для избавления от вредных привычек, внесения изменений в режим дня. Вторая половина недели хороша для обучения. В это время можно также планировать туристические поездки.

У Стрельцов начало недели складывается успешно для личной жизни. Если вы одиноки, старайтесь чаще выходить в люди. В супружеских отношениях рекомендуется передать инициативу партнеру, а самим взять на себя роль ведомого. Вторая половина недели благоприятна для лечебно-профилактических мероприятий.

Козероги будут находиться в прекрасной физической форме. Благодаря этому повысится ваш уровень работоспособности, вы сможете многое успеть, как на работе, так и дома. Это удачное время для уборки, проведения ремонта. Вторая половина недели благоприятна для укрепления и развития партнерских отношений.

Водолеев в начале недели ждет творческий подъем. Постарайтесь выкроить свободное время и заняться любимым делом. Также в этот период могут состояться романтические знакомства в поездках. Вторая половина недели складывается успешно для наведения порядка в делах, укрепления своего здоровья.

Рыбам в первой половине недели рекомендуется активнее заниматься благоустройством своего жилья. Это подходящее время для покупки бытовой техники. Во второй половине недели общение с детьми и любимыми людьми доставит вам много приятных моментов. //Фото: primamedia.gcdn.co