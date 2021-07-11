Астрологи рассказали, на кого просыплется «золотой дождь»

Понедельник. Это активный, творческий день. Покупки, которые вы сделаете сегодня, окажутся весьма удачными.

Вторник. Сегодня можно отправляться в поездки, путешествия. В этот день хорошо находиться в дороге, завязывать новые знакомства, общаться на самые разные темы.

Среда. Важные дела пока можно отложить. Лучше быть дома, заниматься хозяйством и семьей. День благоприятен для посадки растений.

Четверг. Днем можно встречаться со старыми друзьями, веселиться от души. Вечер лучше провести с книжечкой на диване.

Пятница. Подходящий день, чтобы подвести итоги определенному отрезку времени. Возьмите от жизни то, что сможете взять, и этим будьте счастливы.

Суббота. Постарайтесь сегодня проявить свое творческое начало, нестандартно подойти к решению различных вопросов. Избегайте уныния и депрессии.

Воскресенье. Сегодня будут удачными новые знакомства и общение с интересными людьми. Проявляйте смелость и напористость когда это необходимо. Уборку в доме лучше отложить на другой день.

Источник: astro-ru.ru

Овнам звезды благоприятствуют в семейных делах. Уделите максимум внимания решению вопросов, связанных с жильем и отношениями в семье. Ремонт, начатый в этот период, пройдет на удивление быстро и без лишних финансовых затрат. Также это удачное время для примирения с родственниками.

У Тельцов установится редкостная гармония в отношениях с окружающими. Вы сможете легко находить взаимопонимание с любым человеком, а нужные люди сами будут идти на контакт. Это время активного общения с друзьями и знакомыми. Сейчас вы сможете завязать много выгодных связей.

Близнецы смогут решить свои материальные проблемы. Прежде всего это станет возможным благодаря успехам в профессиональной деятельности. Также не исключены значительные финансовые поступления из иных источников. В этот период будут удачными крупные приобретения: например, покупка мебели или автомобиля.

Раки могут совершить качественный скачок в своем личностном развитии. Молодые люди в какой-то момент осознают, что не нуждаются во внешнем контроле и готовы самостоятельно решать свои дела. Также в этот период возможен творческий взлет, усиление интеллектуальных способностей.

У Львов усилится тяга ко всему таинственному. Не исключено, что вы увлечетесь чтением детективной литературы и даже начнете самостоятельное расследование. В результате вам удастся узнать информацию, которую ранее от вас скрывали.

Девы будут находиться на эмоциональном подъеме. Вам удастся расширить круг своего общения и обрести много новых друзей. Это прекрасное время для мечтаний и планирования своего будущего. Даже самые дерзкие и амбициозные планы, составленные в эти дни, в будущем могут исполниться.

Для Весов, которые ставили перед собой масштабные цели и упорно двигались вперед, наступит звездный час. Вы сможете открыть перед собой новые горизонты. Внешние обстоятельства будут складываться благоприятно. Вам нужно будет лишь решать, соглашаться или нет на поступающие предложения.

У Скорпионов будет расти авторитет и уважение со стороны окружающих. Звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи и смелее браться за их осуществление. Эта неделя даст вам много возможностей проявить себя. Успешно сложатся поездки и путешествия.

Стрельцы смогут успешно урегулировать вопросы, связанные с финансовыми обязательствами и правильно распорядиться имеющимися деньгами. На этой неделе укрепятся отношения в семье. Можно дружно браться за любые работы по благоустройству жилья: например, начинать ремонт.

У Козерогов сейчас исключительно благоприятное время для укрепления партнерских отношений в браке и бизнесе. Наиболее правильной линией поведения будет роль ведомого. В этот период вашему партнеру будут удаваться любые дела, поэтому разумнее не препятствовать ему, а следовать за его инициативами.

Водолеям неделя может запомниться успехами в профессиональной деятельности. Вы сможете успешно завершить текущие проекты и получить повышение в должности. Тем, кто находится в поисках работы, удастся найти подходящую вакансию. На этой неделе заметно улучшится состояние вашего здоровья.

Рыб будет переполнять радость и вера в лучшее. Ярче всего это почувствуют те, кто переживает период влюбленности. Вас ждут любовные признания, подарки, приятные сюрпризы и праздничное времяпровождение. Если вы одиноки, то в этот период можете встретить свою вторую половинку. // Фото: joinfo.com