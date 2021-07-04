Астрологи рассказали, кого ждут яркие впечатления и курортные романы

Понедельник. Сегодня не стоит надеяться на авось и суетиться. Беритесь лишь за те дела, которые вам по силам. Лучше всего провести этот день в семейном кругу.

Вторник. Нужно быть особенно внимательными к окружающим и к себе. Можно провести время в одиночестве, но не следует допускать плохих мыслей. Не рекомендуется переедать.

Среда. Сегодня не стоит сидеть дома в одиночестве, полезнее будет коллективный труд. День благоприятен для свадеб и переездов, перехода на новую работу.

Четверг. В этот день можно предпринимать резкие перемены в жизни. Благоприятными будут поездки, путешествия, знакомства. Пойдет на пользу любая физическая работа.

Пятница. Сегодня хорошо начинать курс лечения. Это неподходящий день для покупок: новые вещи быстро будут ветшать.

Суббота. Лучше провести время в кругу семьи. Займитесь домашними делами — уборкой, ремонтом. Полезно больше молчать, читать книги.

Воскресенье. Сегодня следует отказаться от любых авантюр. Больше общайтесь с близкими, делайте работу по дому.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов начало недели пройдет на романтической волне. Если у вас есть любимый человек, то отношения с ним будут складываться гармонично и вы получите немало приятных впечатлений от совместного досуга. Однако с середины недели возможны разногласия. В это время вы можете ненароком дать партнеру повод для ревности.

Тельцам рекомендуется больше бывать дома и общаться с близкими людьми. Возможно, к вам в гости придут друзья, общение с которыми принесет массу положительных эмоций. А вот от новых знакомств лучше воздерживаться, особенно в интернете: сейчас высок риск столкнуться с недоброжелателями.

Близнецов друзья могут пригласить в развлекательную поездку за город или просто на природу. Не откажите себе в удовольствии хорошо провести время. В течение всей недели вы сможете плавно увеличивать свои финансовые ресурсы. Скорее всего, перед вами будут открываться новые возможности для повышения доходов.

Ракам рекомендуется посетить модные магазины и обновить свой гардероб. В этот период вы сможете приобрести именно те вещи, которые давно искали. В романтических отношениях возможны разногласия из-за финансов или подарков, однако вряд ли они сильно повлияют на ваши с партнером чувства.

Львам в начале недели удастся стать более яркими и привлекательными. Сейчас самое время посещать косметические салоны, менять стиль одежды и прическу. В результате внимание к вам противоположного пола значительно возрастет. С середины недели можно отправляться в поездки, в том числе туристические.

Девы в начале недели получат доступ к важным сведениям, которые раньше держались в тайне. Усилится ваш интерес ко всему таинственному. В этот период возможны тайные любовные свидания. Во второй половине недели ваши планы могут неожиданно измениться, но не стоит из-за этого переживать.

Весов в начале недели могут ждать приятные неожиданности. Возможно, вы выиграете приз в лотерею или начальство выдаст вам премию. Также это время сулит гармонию в личных и дружеских отношениях. Вторая половина недели может быть связана с препятствиями на пути к поставленным целям.

Скорпионы в начале недели могут получить предложение занять более высокую должность. В эти дни ваш авторитет значительно возрастет. Используйте это время для укрепления своего социального и профессионального положения. Вторая половина недели благоприятствует путешествиям и обучению.

Стрельцам желательно отправиться в туристическую поездку. В этот период не исключены кратковременные курортные романы, которые наполнят вашу жизнь яркими впечатлениями. Это удачное время для неформальных методов обучения, направленных на развитие творческих способностей.

Козерогам в начале недели удастся прийти к компромиссу с родственниками. Это удачное время для благоустройства жилья: например, проведения косметического ремонта или перестановки мебели. Во второй половине недели улучшатся ваши отношения с любимым человеком.

У Водолеев, состоящих в браке, неделя пройдет в любви и гармонии. Вы сможете легко достичь компромисса в самых сложных вопросах благодаря своей конструктивной позиции, а также уступчивости партнера. Одинокие Водолеи смогут в это время завести новые знакомства и даже начать романтические отношения.

У Рыб возрастет потребность в заботе о ком-то. Если вы хотели завести домашнего питомца, самое время это сделать. Вы сможете проявить свою хозяйственность при выполнении работ по дому, а также в решении бытовых вопросов. Вторая половина недели будет связана с усилением чувств в романтических отношениях. // Фото: crossroadsoflife.ru