Артур Парфенчиков вручил паспорта юным жителям Карелии

Руководитель республики в преддверии Дня России лично вручил документы детям, которые имеют различные достижения в учебе, спорте, общественной деятельности.

Артур Парфенчиков подчеркнул значимость вручения паспортов юным олончанам, назвав это событие одним из запоминающихся в жизни каждого человека.

После получения паспорта будет следующая череда событий. Главное - сохранять на протяжении всей жизни ответственность перед теми, кто рядом с вами: кто вас воспитал, дал дорогу в жизнь. Родина начинается с семьи, с места, где вы родились: деревни, маленького или большого города. И вы должны также достойно, как ваши близкие, продолжить свой род. Вручение паспорта ребенку - праздник и для родителей, которые благодарят учителей за воспитание подрастающего поколения,