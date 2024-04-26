Артур Парфенчиков: в 2024 году покупаем 28 автобусов и 27 троллейбусов

Одна из наиболее сложных проблем транспортной сферы – реформа общественного транспорта.

Проделана огромная работа, чтобы сохранить и укрепить деятельность регионального Карелавтотранса и петрозаводского МУП «Городской транспорт». С 2019 по 2022 год за счет средств федерального и регионального бюджетов закуплено 97 автобусов и 21 троллейбус. В 2024 году при федеральной поддержке приобретаем 28 автобусов и 27 троллейбусов,

– сообщил Артур Парфенчиков.

Количество пригородных железнодорожных маршрутов в Карелии с 2020 года увеличилось почти в 2 раза – с 9 до 15. В 2023 году рельсовый автобус «Орлан» связал Лоухи и Пяозеро, в 2024 году власти вернут востребованный у жителей Сегежского округа маршрут «Сегежа – Надвоицы».

Количество обслуженных в 2023 году аэропортом Петрозаводск пассажиров превысило уровень 2017 года в 3,5 раза.