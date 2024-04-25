Шугаев рассказал, почему голосовал за отчет Главы Карелии

Председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев (фракция «Единой России») прокомментировал отчет Главы Карелии о работе Правительства республики за 2023 год.



Отчет - на пятерку. Глава Карелии начал его с темы спецоперации, поддержки бойцов и их семей, а далее раскрыл результаты по всем направлениями жизни республики. Это значит, что этой важной задаче, теме СВО Артур Олегович и Правительство Карелии уделяет первостепенное значение,

- сказал Сергей Шугаев.



По словам парламентария, регион достиг хороших цифр по демографическим показателям: растет продолжительность жизни, сокращается младенческая смертность, фиксируется небольшой, но все-таки прирост населения.



Глава республики – опытный руководитель. Он не боится проблемных вопросов, озвучивает их и знает пути всестороннего решения, в том числе по финансированию,

- отметил председатель Комитета по законности и правопорядку.



Если говорить о том, почему голосовал за принятие отчета, то я вижу, что Карелия год от года движется вперед, решаются многие задачи по социально-экономическому развитию республики. За выполнением этих задач стоят люди, семьи, дети. Да, не все сразу получается, но так и не бывает. Но задачи, которые стоят перед регионом обязательно будут выполнены. По-другому быть не может, когда во главе региона стоит человек, который досконально знает обстановку на территории и имеет федеральную поддержку,

- подчеркнул Сергей Шугаев.

//Фото: пресс-служба ЗС РК