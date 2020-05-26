Арестован подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Карелии

Суд заключил под стражу 20-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Суоярви. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, по версии следствия, 22 мая в одной из квартир в Суоярви подозреваемый напал на знакомую девушку и причинил ей множественные колото-резаные повреждения. Пострадавшая скончалась на месте. После убийства мужчина спрятал труп девушки в подвале дома, где он и был обнаружен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 17-летняя жительница Суоярви в минувшие выходные пропала по пути домой и была объявлена в розыск. Вскоре тело девушки было обнаружено в подвале одного из домов города. История вызвала широкий общественный резонанс.