В петрозаводском магазине был совершен грабеж

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники одного из магазинов. Они сообщили, что в заведение пришел мужчина, схватил ящик с пожертвованиями и убежал. Работники пытались его остановить, но безуспешно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение в совершении преступления попал 25-летний горожанин. Он во всем признался. Мужчина рассказал, что нашел в ящике около тысячи рублей, которые вскоре потратил.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа. Ведется следствие. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.