Полицейские разыскивают потенциальную преступницу

Стражи порядка из столицы Карелии просят помочь горожан в поиске Екатерины Николаевна Громовой. Женщину 1984-го года рождения подозревают в совершении имущественного преступления. Криминальный инцидент произошел в апреле 2020-го года в Петрозаводске.

Горожан, обладающих информацией о местонахождении женщины, полиция просит сообщать сведения о ней по номерам телефонов: +7-953-529-77-26 , +7-911-409-00-17. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее мужчина украл в петрозаводской аптеке средства гигиены. В карельской столице сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу.