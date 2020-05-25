Молодой человек жестоко убил девушку ножом в Суоярви

Карельский следком расследует уголовное дело по факту убийства молодой девушки в Суоярви. Подозреваемым по нему проходит 20-летний мужчина, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, 22 мая 2020 года подозреваемый, находясь в квартире в городе Суоярви, причинил множественные колото-резаные повреждения своей знакомой 17-летней девушке, которая скончалась от полученных телесных повреждений. После этого подозреваемый предпринял меры к сокрытию тела потерпевшей, спрятав его в подвале квартиры.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что труп девушки 2002 года рождения был найден сутками ранее, заваленный мусором в подвале не полностью заселенного восьмиквартирного дома в Суоярви. По предварительным данным, трагедия произошла, когда девушка возвращалась со дня рождения из дома, который находился в паре сотен метров от ее квартиры. Погибшая находилась в розыске с 22 мая.