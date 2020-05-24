Пропавшая 18-летняя девушка в Суоярви найдена мертвой в подвале дома
Сотрудники полиции УМВД России по Суоярвскому району обнаружили тело девушки, которая находилась в розыске с 22 мая, сообщает портал Karelia.news.
Как пишет издание, мертвую 18-летнюю девушку нашли сегодня днем в подвале частично заселенного восьмиквартирного дома в Суоярви.
«Тело было закидано мусором. В смерти присутствует криминальная составляющая», - пишет издание со ссылкой на группу «Допроспас». Информация о розыске девушки была размещена в этой же группе чуть ранее.
По информации издания, девушка возвращалась домой со дня рождения из дома, который находился в паре сотен метров от ее квартиры.
«Предварительно позвонила маме. Потом ее телефон оказался выключен. Что произошло, предстоит выяснить следователям. Добавим, что подозреваемый в преступлении задержан полицией»,
- пишет Karelia.news.