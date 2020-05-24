Молодая женщина умерла в Санкт-Петербурге, не дождавшись скорой

В северной столице скончалась 30-летняя женщина из-за того, что вовремя не получила медицинскую помощь, сообщила накануне «Фонтанка».

Женщина мучилась от болей в области почек с середины апреля, первый раз она вызвала скорую помощь 16 апреля. По информации ее родных, ей отказали, потому что скорая перегружена и больницы принимают только больных с коронавирусом. Затем она звонила еще трижды.

А на следующий день женщина перестала отвечать на звонки близких. Вечером 18 апреля дверь ее квартиры вскрыли в присутствии родителей, девушку нашли на полу без признаков жизни. Экспертиза назвала причинами смерти застойную сердечную недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит.

Родители погибшей обратились в прокуратуру и СК, поскольку считают, что в действиях медиков содержатся признаки преступления по части 2 статьи 124 УК РФ («Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать, повлекшее по неосторожности смерть больного»).

Губернатор Александр Беглов поручил провести служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи в Калининском районе Петербурга.