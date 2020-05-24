В Кеми пьяный велосипедист врезался в стоящую иномарку

23 мая в Кеми произошло ДТП с участием машины и велосипеда, сообщает ГИБДД Карелии.

По информации ведомства, в 19.10 нетрезвый 41-летний мужчина, управляя велосипедом "Стелс", врезался в стоящий автомобиль Шевроле Авео.

В результате происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Напомним также, что вчера в результате ДТП в Лахденпохском районе пострадала девочка. А в Прионежском районе госпитализированы трое пострадавших в столкновении двух иномарок.