24 мая 2020, 13:08
В Кеми пьяный велосипедист врезался в стоящую иномарку
Мужчина, пострадавший в ДТП в Кемском районе, госпитализирован
23 мая в Кеми произошло ДТП с участием машины и велосипеда, сообщает ГИБДД Карелии.
По информации ведомства, в 19.10 нетрезвый 41-летний мужчина, управляя велосипедом "Стелс", врезался в стоящий автомобиль Шевроле Авео.
В результате происшествия велосипедист получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Напомним также, что вчера в результате ДТП в Лахденпохском районе пострадала девочка. А в Прионежском районе госпитализированы трое пострадавших в столкновении двух иномарок.