24 мая 2020, 10:10
Происшествия

Девочка пострадала в крупном ДТП в Лахденпохском районе

Вечером в субботу в Карелии столкнулись два автомобиля

23 мая в Лахденпохском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД Карелии.

УАЗ 390945, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ЛАДА XRAY, в результате машины столкнулись.

ДТП произошло в 19.40 возле поселка Раухала (223 км (+800 м).

«В результате ДТП травмирован несовершеннолетний пассажир ЛАДЫ - 13-летняя девочка. Подросток в момент ДТП находился на заднем сидении и в соответствии с ПДД РФ пристегнут ремнем безопасности»,

- уточняют в ГИБДД.

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Лахденпохский район
ремень безопасности
Карелия