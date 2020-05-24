Девочка пострадала в крупном ДТП в Лахденпохском районе

23 мая в Лахденпохском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД Карелии.

УАЗ 390945, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ЛАДА XRAY, в результате машины столкнулись.

ДТП произошло в 19.40 возле поселка Раухала (223 км (+800 м).

«В результате ДТП травмирован несовершеннолетний пассажир ЛАДЫ - 13-летняя девочка. Подросток в момент ДТП находился на заднем сидении и в соответствии с ПДД РФ пристегнут ремнем безопасности»,

- уточняют в ГИБДД.