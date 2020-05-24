Девять спасателей почти час тушили горевшую в Прионежье баню

В субботу, 23 мая, в пятом часу вечера загорелась частная баня в Пиньгубе Прионежского района, сообщает МЧС Карелии. Девять спасателей и две единицы техники приступили к тушению в 16.31. Пожар удалось потушить менее, чем за час, работа была завершена в 17.19.

Также вчера в девятом часу вечера баня горела в Костомукше, там с огнем удалось справиться за 20 минут.

Поздно вечером и ночью спасателям также пришлось работать на возгораниях. В 23.38 пожарные привлекались для тушения дома в СНТ «Родники» Пряжинского района, а в половине третьего ночи горела хозяйственная постройка в Чалне.

Фото паблика «Пожарная часть -75 Соломенное».