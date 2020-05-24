24 мая 2020, 09:27
Происшествия

Под Петрозаводском жестко столкнулись два автомобиля

В ДТП в поселке Мелиоративный пострадали трое пассажиров

В субботу, 23 мая, в первом часу дня в поселке Мелиоративный Прионежского района произошло ДТП, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На 434 км трассы «Кола» столкнулись два автомобиля, один из них получил серьезные повреждения, три пассажира госпитализированы в БСМП. 

Сообщается, что на место были вызваны спасатели Пожарной части №47.  

«К счастью, розлива топлива не было, механический инструмент для разреза автомобилей не применялся, зажатых в автомобиле не оказалось»,

- отмечается в Комитете.

 

 

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ДТП
авария
Прионежский район
Мелиоративный
Карелия