Под Петрозаводском жестко столкнулись два автомобиля

В субботу, 23 мая, в первом часу дня в поселке Мелиоративный Прионежского района произошло ДТП, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На 434 км трассы «Кола» столкнулись два автомобиля, один из них получил серьезные повреждения, три пассажира госпитализированы в БСМП.

Сообщается, что на место были вызваны спасатели Пожарной части №47.

«К счастью, розлива топлива не было, механический инструмент для разреза автомобилей не применялся, зажатых в автомобиле не оказалось»,

- отмечается в Комитете.