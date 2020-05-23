Сотрудники Росрыболовства задержали браконьеров в Карелии

В Карелии сотрудниками Росрыболовства и ОМВД России по Олонецкому району задержаны нарушители, которые осуществляли вылов рыбы сетями в запрещенном месте и запретные сроки.

По информации Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, браконьеры нанесли ущерб водным биоресурсам почти на 110 тысяч рублей.

Нарушителей задержали на реке Видлица в ходе рейда, направленного на предупреждение и пресечение браконьерской деятельности.

Объектами браконьерской наживы стали четыре экземпляра озерного лосося. Согласно таксам для исчисления размеров взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 109400 рублей.

Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.