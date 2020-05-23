Девять человек тушили пожар в жилом доме в Олонце

23 мая в 04:00 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Олонце на улице Пролетарской.

Как уточнили в МЧС Карелии, всего работало 9 человек и 3 единицы техники. Никто не пострадал.

В паблике в соцсети «ВКонтакте» «Чтобы лучше было жить» опубликовали фото с места ЧП.

«Сегодня ранним утром произошло возгорание 8-квартирного дома по ул. Пролетарской, 13. Только быстрые и слаженные действия пожарных спасли дом от разрушения. Хоть несколько квартир и пострадало от огня, дом, надеемся, останется пригодным для проживания. Благо крыша визуально не пострадала»,

– отмечается в паблике.